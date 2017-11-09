Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından bulundukları görevlerden alındı.