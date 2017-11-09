Bursa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından bulundukları görevlerden alındı.
Çalışma Bakanlığı Bursa'daki 2 bürokratı görevden aldı
09.11.2017 - 18:34 | Son Güncelleme: 09.11.2017 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü'nü görevden aldı.
Etiketler : Çalışma Bakanlığı,Bursa,
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