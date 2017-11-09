Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pendik’teki 26 ayrı noktada uyuşturucuya yönelik eş zamanlı narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin destekleriyle adresleri abluka altına alan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafikte yapılan uygulamada, şüpheli görülen şahısların üstleri aranarak GBT sorguları yapıldı. Polis ekipleri çevrede adeta kuş uçurtmadı. Öte yandan polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.