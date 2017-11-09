Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil sınavının ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verilmiştir.İkinci oturumda ve Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.Lisans programlarına yerleştirmeye esas teşkil edecek puan türleri, daha önce açıklandığı gibi "Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanı" şeklinde olacaktır.

TYT sınavında öğrencilerimizin temel yeterliliklerinin esas alındığı Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu,Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacaktır.

Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerindeki "soru adetleri, derslerin ortaöğretim programlarındaki ders saatleri yoğunluğuna göre değil, öğrencilerin temel yetkinliklerinin oluşmasına katkı sağlayan bilim alanlarına göre biri diğerinden üstün tutulmadan" mümkün olduğunca eşit olarak dağıtılmıştır.