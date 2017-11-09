Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmenin çok verimli geçtiğine işaret eden Yıldırım, "Samimi ve dürüstçe birbirimizle sorunlarımızı konuştuk. İkili konularımızı, bölgesel konuları ele aldık." dedi.

YPG KONUSUNU ÇOK AÇIK ŞEKİLDE KONUŞTUK



Görüşmede, terör örgütü PKK ile mücadelenin de gündeme geldiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"PKK'ya yönelik ABD'den daha fazla destek beklediğimizi aktardım. YPG konusunu çok açık bir şekilde konuştuk. Bu konuda 'Artık DEAŞ gitti, artık o ortaklığı bozun, bunlar bize çok büyük rahatsızlık verdi, bu mecburi ortaklıktan vazgeçin, bu silahlar PKK'ya geçiyor' tespitini yaptık."

TELEFONLARIMIZ BİRBİRİMİZE AÇIK OLACAK



Pence ile diyaloğun devamı kararı aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Sonsuz olarak sürekli karşılıklı diyaloğun devam etmesi ve sorunlara anlık müdahalelerle ihtiyaç duyulduğunda 24 saat görüşmek üzere anlaştık. Telefonlarımız birbirimize açık olacak." dedi.

VİZELERİN NORMAL SEVİYEYE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ



Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesine ilişkin, "Vize konusunda bir kriz yaşandı ilişkileri çok iyi noktaya getirelim derken. Artık bundan sonra normal seviyesine dönmesini bekliyoruz. Genel atmosfer itibarıyla karşılıklı güven ve samimiyetle hakikaten ilişkileri iyileştirme iradesi olduğunu gördüm. Tabii ki bundan sonrası takibe bağlı. Zaman içinde ilerlemeleri göreceğiz, takip edeceğiz. Başkan Yardımcısının olumlu bir bakış açısı olduğu izlenimi edindim." dedi.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ



Öte yandan, Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın Pence ile görüşmesinde, FETÖ elebaşının tutuklanarak Türkiye'ye iadesi, faaliyetlerinin sonlandırılması talebi yinelendi.

New York'ta görülen ve ilişkilere zarar veren davalardaki sözde delillerin sahte olduğu, yasalara uygun olmayan yöntemlerle toplandığı hatırlatıldı.

Görüşmede, Türkiye'nin, YPG terör örgütüne silah verilmesi konusunda duyulan rahatsızlığı ve desteğin sona erdirilmesi yönündeki beklentilerinin hatırlatıldığı bildirildi.

STRATEJİK ORTAKLIĞIN ÖNEMİ VURGULANDI



Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki köklü müttefiklik ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın önemini vurguladı ve bu görüşmenin ikili ilişkilerde, iki dost ve müttefik ülke olan Türkiye ve ABD arasında yapıcı diyalog temelinde yeni bir sayfa açması temennisinde bulundu.