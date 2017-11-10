Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Söz konusu şahısların evlerine Özel Harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Evlerde yapılan aramalarda 48 karton kaçak sigara , 1 adet pompalı tüfek ve dijital malzeme ele geçirildi.

Operasyonda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.