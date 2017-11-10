Açığa alınan polisin aracında 40 kilo eroin ele geçirildi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan yolu üzerinde uygulama noktasında bir süre önce açığa alınan polis memuru İ.G.'nin aracını durdurarak arama yaptı. Aramada, bagaj kısmına zulalanmış paketler içerisinde 40 kilo eroin ele geçirildi. Van'da görevliyken yurt dışına çıkış yasağı olan kişiye yardımcı olduğu gerekçesiyle açığa alınan polis memuru İ.G.'nin eroini Van'dan İzmir'e götürmek için yola çıktığı saptandı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu bildirildi.

1 TON 272 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekipleri, Şanlıurfa yolu üzerinde durdurduğu bir tankerde yapılan aramada ise yakıt kısmına zulalanmış esrar olduğu belirledi. Narkotik Şube Müdürlüğü'ne getirilen tankerde yaklaşık 1 ton esrar ele geçirildi.

Kocaköy İlçesi kırsalında polisin yaptığı bir diğer operasyonda ise 272 kilo esrar bulundu.

Diyarbakır polisinin 3 ayrı operasyonda ele geçirdiği uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 8.5 milyon lira olduğu açıklandı.