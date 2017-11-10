Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federal İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış kaydedildi. Ekim ayında Almanya'ya iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı bin 59 olarak kayıtlara geçirildi. Eylül ayında bu rakam bin, Ağustos ayında ise 962'ydi.



Türkiye Ekim ayında vatandaşları Almanya'ya en fazla iltica talebinde bulunan ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'ya Ekim ayında iltica başvurusu sayısı Eylül ayına göre 500 kişi artarak 15 bin 170'e yükseldi. Almanya'ya bu yıl en fazla iltica talebinin yapıldığı ülkelerin başında 39 bin 519'la Suriye geliyor. Suriye'yi 17 bin 644 vatandaşla Irak takip ediyor. Irak'ı 10 bin 525 kişiyle Afganistan izliyor. Eritre ise 8 bin 34 kişiyle dördüncü sırada.

Almanya'ya bu yılın başından Ekim ayının sonuna kadar yapılan iltica başvurularının sayısı ise 156 bin olarak açıklandı.