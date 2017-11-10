Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkezi Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi'nin (CEPS) Başkanı Karel Lannoo, Türkiye'nin büyüdüğünü ifade ederek, "Ekonomik olarak olumlu ilişkilerin varlığı her iki tarafın da (Türkiye ve AB) faydasına bir durum." dedi.

Karel Lannoo, Türkiye ve AB arasında önümüzdeki dönemde yoğunlaşacak resmî ziyaretlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılacak görüşmelerin olumlu gelişmelere işaret ettiğini söyledi.

Siyasi ilişkilerde zaman zaman taraflar arasında oluşan gerginliğin ekonomiye yansımadığını, ekonomik ilişkilerin normal seyrinde devam ettiğini belirten Lannoo, AB ve Türkiye'nin Gümrük Birliği gibi çeşitli ekonomik konularda uzun yıllardır beraber çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Lannoo, "Bakanların (Brüksel) ziyaretleri, hem Avrupa hem de Türkiye ekonomisi için son derece önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik ve nüfus bakımından büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Lannoo, Avrupa ile ilişkilerin devam etmesinin Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu kaydetti.

"AB ve Türkiye birbiri için siyasi olarak da çok önemli"

Karel Lannoo, Türkiye ekonomisinin iyiye gitmeye devam ettiğini belirterek, "Ekonomik olarak Türkiye büyüyor. Ekonomik olarak olumlu ilişkilerin varlığı her iki tarafın da faydasına bir durum." diye konuştu.

Bir ülkede siyasi istikrarın ekonomik kalkınma için itici motor olduğunu ifade eden Lannoo, "Ekonomi kötüye gittiği takdirde siyasi istikrarsızlık olasılığı da artıyor. Bir şekilde ekonomik kalkınma aynı zamanda siyasi istikrarı artırıyor." dedi.

Lannoo, AB ve Türkiye’nin birbiri için siyasi olarak çok önemli olduğunu, mevcut ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu arada, Türkiye ile AB arasında düzenlenecek toplantılar kapsamında bu ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, daha sonra da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Brüksel'i ziyaret etmesi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de gelecek ayın başlarında ekonomik iş birliği çerçevesinde Brüksel'de gerçekleştirilecek yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantılarında Türk heyetine başkanlık etmesi bekleniyor.

AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İhracatının yaklaşık yarısını AB üyesi ülkelere gerçekleştiren Türkiye'ye, gelen doğrudan yabancı yatırımların yarıya yakını da AB kaynaklı gerçekleşiyor.