Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prens'i Muhammed bin Selman'ın gündeme getirdiği 'ılımlı İslam' konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu 'ılımlı İslam' ifadesinin patenti nereye ait. Batı'ya. Belki de o ifadeyi kullanan şahıs 'Bu bana aittir' gibi de düşünüyor olabilir. Hayır sana ait değli. 15 yıl önce AB ülkelerini dolaşmaya başladığımda bana 'ılımlı İslam'ı' sordular. Ben de şunu söyledim: "İslam'ın ılımlısı, ılımsızı olmaz. İslam tekdir..." diyerek tepki gösterdi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Son zamanda yeniden bir şeyi tekrar köpürttüler. Ne o? Ilımlı İslam. Bunun patenti batıya ait. O ifadeyi kullanan şahıs bana ait gibi düşünüyor olabilir. Hayır, sana ait değil? İslam'ın ılımlısı, ılımsızı olmaz. İslam tektir. Kimse İslam'ı bir zaafın içine sokma gayreti içine girmesin. Bir müddet bununla muhatap oldum ama ondan sonra bu kesildi. Şimdi tekrar geldi. Mesele İslam'ı zaafa düşürmek. Batının yakıştırmaları ile biz dinimizi öğrenmedik, öğrenmiyoruz.



"TÜRKİYE'DE KİMSE ÖTEKİLEŞTİRİLMİYOR"



Bugün Türkiye'de hiç kimse inançlarından dolayı artık ötekileştirilmiyor. Devletin tüm kurumlarında artık hanım kardeşlerimiz özgürce yer alabiliyor. Ama 15 yıl önce böyle değildi. Onu da söyleyeyim."