İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi Enis Berberoğlu hakkındaki dosyayı esasa kaydedip, duruşma günü verdi.
Habertürk'ün haberine göre, mahkeme, Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyayı 1 Aralık 2017 günü yapılacak duruşmada ele alma kararı aldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etmişti.