Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yan kesicilik, oto hırsızlığı, mala karşı işlenen suçlarda mağdur olup polise başvuran vatandaşlar artık “kısa mesaj” ile bilgilendiriliyor. “Hırsızınız yakalandı”, “Şüpheli yakalandı, adliyeye çıkartılıyor” mesajlarıyla mağdur vatandaşa bilgi veriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile ortaklaşa pilot il olarak Ankara, Aydın, Gaziantep, Trabzon, Mardin’de başlatılan kısa mesaj dönemi, 81 ilde bin 256 polis grup amirliğinde uygulamaya sokuldu. Buna göre mağdur olan vatandaş, şikayet için polis merkezine gittiğinde kendisine soruşturma ile ilgili kısa mesaj almak isteyip istemediği soruluyor. Vatandaşın oluruyla cep telefonu numarası sisteme kaydediliyor.

'HIRSIZINIZ YAKALANDI, ADLİYEDE'

Hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yan kesicilik, oto hırsızlığı, mala karşı işlenen suçlarda mağdur olan vatandaş şikayetçi olduktan sonra dosyasının akıbetini öğrenmek için artık polis merkezine gitmek zorunda kalmıyor. Şüpheli yakalandığında vatandaşa kısa mesaj olarak, “Şu tarihte şikayette bulunduğunuz dosyanın şüphelisi yakalandı, şu tarihte adliyeye çıkarılıyor” denilerek kısa mesajla bilgilendiriliyor.

HIRSIZI YAKALANAMAYANA DA MESAJ GİDİYOR

Eğer şüpheli yakalanmadıysa da her 4 ayda bir mağdur vatandaşa, “Şikayette bulunduğunuz konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” denilerek kısa mesajla dosyasıyla ilgili bilgi aktarılıyor.