Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de FETÖ/PDY’nin finans yapılanmasına yönelik iş adamlarına yönelik, aralarında Denizli eski Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer’in de bulunduğu davanın 4’üncü duruşması görüldü. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları alındı. 67 iş adamına yönelik FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağladığı suçlamaları ile yargılaması yapılan davada, mahkeme başkanı 2 saatlik aranın ardından kararını verdi. Mahkeme, Ali S., İskender D., Fahrettin A. ve Özkan A.’nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar vermesinin ardından dava kapsamında tutuklu sayısı 29 oldu.



Öte yandan mahkeme, Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in zorla getirilmesi için yazı yazılması kararı verildi.Sanıklar hakkında terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamaktan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.