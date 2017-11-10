Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Kadın Girişimcileri kabulünde Musk ile arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili şu bilgileri verdi:

"ELON MUSK İLE GÖRÜŞMEM OLDU, BAKTIM ÇOK HEYECANLI..."

Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki her şey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar.