Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret eden ve ilçenin sorunlarını dinleyen Uysal, devam eden ulaşım projelerinden biri olan Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının inşaatıyla ilgili bilgi vermek için Şehir Hatları Eyüpsultan İskelesi önünde bir açıklama yaptı.

HALİÇ KIYISINDAN KAZIKLI YOLLARLA GEÇİLECEK

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattının ihalesinin tamamlandığını ve inşaat çalışmalarına başlandığını açıklayan Uysal, "Geçiş güzergahlarında Haliç içerisinde fore kazıkların üzerinden geçecek yol bölümleri de var. Onlarda bir aksama olmazsa, 2018 sonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

EYÜPSULTAN ZİYARETLERİNİ RAHATLATACAK

Tramvay hattının açılmasının önemli bir ulaşım probleminin çözeceğini söyleyen Uysal, "Bütün Türkiye'den, sadece Türkiye'den değil, bütün İslam dünyasından, Eyüp Sultan hazretlerini ziyarete gelenler var. İstanbul içerisinden Eyüp Cami'ne günlük gelenler çok fazla sayıda" diyerek hattın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.

EYÜPSULTAN MEYDANINA DÜZENLEME

Eyüpsultan'ın tarihi meydanında da düzenleme yapılacağını söyleyen Uysal, "Oranın tamamen sıfırdan planlanmasını, hatta hatta Kültür Bakanlığımız ile istişareli bir şekilde Eyüp Camii ve çevresinin tamamen aslına uygun, tarihi dokusunu bozmadan neler yapılabilceğini konuştuk. Meydan düzenlemesinden sonra bölge bir çekim merkezi olacak diye düşünüyoruz" dedi.

ALİBEYKÖY'E TÜNEL

Alibeyköy'de yaşanan trafik sıkışıklığına da tedbir alacaklarını söyleyen İBB Başkanı Mevlût Uysal, yeni bir tünelin yapılacağını söyledi. Uysal, "Alibeyköy Merkez trafiğine girmeden, oradan bir tünelle hemen arka yola geçme, Silahdarağa'dan Vardar Caddesine geçişle oradaki trafiği de rahatlatmış olacağız" diye konuştu.

EMİNÖNÜ-EYÜPSULTAN-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

10.10 KM uzunluğunda olacak Eminönü- Eyüpsultan- Alibeyköy tramvay hattında 14 istasyon olacak. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli hat, diğer raylı sistemlerle de entegre olacak. Hatla birlikte Eminönü-Alibeyköy arasının 15 dakikaya inmesi planlanıyor.