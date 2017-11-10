Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli temasları nedeniyle Erzurum'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yüksek gerilim hattına takılan güvercini kurtarırken akıma kapıldığı için 2 kolu kesilen 16 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir'i Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Çalık, burada yaptığı konuşmada, "Asya'yı Avrupa'ya bağlayan İpek Yolu'nun Taç Mahal'i" olarak tanımladığı Erzurum'da olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yönelik tutumlarını da eleştiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemizde adında halk parti olan bir ana muhalefet partisi var. Böyle yüzyıllık bir parti olacaksınız, yüzyıllık bir partinin genel başkanı olacaksınız ve kalkacaksınız Gazi Mustafa Kemal'in ölüm yıl dönümünde Atatürk'ün kemiklerini sızlatacaksınız. Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturan Cumhurbaşkanına siz hadsizce diktatör yaftasını yapıştıracaksınız. Bu millet kendisinin oyuyla seçilen Cumhurbaşkanına bu yaftaları yapıştıranlara sandıktan gereken cevabı verecektir. Dün CHP’nin grup başkanvekili çok güzel kendilerini tarif etmiş. Sunucu soruyor, 'Kemal Kılıçdaroğlu girdiği her seçimi kaybetti. 8-0 sonuçla siz milletin karşısına nasıl gideceksiniz?' diyor. Onlar dönüyor 'Bu millet bizi şimdiye kadar '3D' ile imtihan etti. Şimdi bundan sonra yavaş yavaş bizi anlamaya başladı.' diyor. CHP'nin bulunduğu pozisyonu grup başkanvekili milletin kendilerini nasıl algıladıkları cümlelerle ifade ediyor. Kendileri dibi bulmuş, yerle bir olmuş ve her gün milleti kandırmak için cümleler sarf ediyorlar."

Çalık, CHP’nin üst düzey yetkilisinin bir açıklamasında "Milletimiz bizi eskiden darbeci ve dinsiz bilirdi." dediğini hatırlatarak, "Siz milletin değerlerine saygı göstereceksiniz, milletin karşısında duran darbecilerin yanında durmayacaksınız. Siz 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demeyeceksiniz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayacaksınız, gazilerimizin gözyaşlarını döktürmeyeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu ikide bir 'Erken seçim yapalım.' diyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Dolayısıyla 8-0'dan sonra bizim hedefimiz 9-0'ı almak. Kılıçdaroğlu 9-0’ı erken almak taraftarı. Dolayısıyla dokuzuncu kere kaybettikten sonra ne yapacağını merak ediyoruz." diye konuştu.