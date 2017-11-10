Pülümür İlçesi'ndeki Hasangazi Jandarma Karakolu'nda gece eğitimi yapan askerlerden birinin elinde bulunan el bombası, fünyesinin kazayla çekilmesi sonucu patladı. Patlamada, 2 uzman onbaşı yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pülümür Sağlık Ocağı'na kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.