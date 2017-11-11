Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Mohamed ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Yunan ve Kenyalı mevkidaşlarıyla görüştü
11.11.2017 - 00:26 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 00:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Mohamed ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu,Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias,Kenya Dışişleri Bakanı Amina Mohamed,
518627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518627.aspx
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