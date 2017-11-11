Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Kenya Dışişleri Bakanı Amina Mohamed ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.