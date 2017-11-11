Yıldırım'ı, New York kentindeki JFK Havaalanı'ndan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile diğer yetkililer uğurladı.Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve diğer yetkililer de Türkiye'ye hareket etti.
Başbakan Yıldırım ABD'den ayrıldı
11.11.2017 - 00:29 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 00:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.20'de ABD'den ayrıldı.
Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım,özel uçak,ABD,
518628 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518628.aspx
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