Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım'ı, New York kentindeki JFK Havaalanı'ndan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile diğer yetkililer uğurladı.Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve diğer yetkililer de Türkiye'ye hareket etti.