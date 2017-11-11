Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde beynindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nu telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süleymanoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Erdoğan'dan Naim Süleymanoğlu'nun ailesine telefon
11.11.2017 - 23:23 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde acil olarak beyin ameliyatına alınan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nun ailesini telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Etiketler : erdoğan,Naim Süleymanoğlu,Cumhurbaşkanlığı,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
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