Şırnak Valiliği, bölgede operasyona 4 Kasım 2017 cumartesi tarihinde başlandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde icrasına başlanılan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu kapsamında; 12 Kasım 2017 günü Nimet Tepe bölgesinde tespit edilen sığınağın çevresinde sağlanan sıcak temas sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir."
Şırnak'ta 3 teröristin cesedi ele geçirildi
12.11.2017 - 11:33 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 11:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler bölgesinde sürdürülen operasyonda bu sabah saatlerinde PKK'lı 3 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Şırnak Valiliği, bölgede operasyona 4 Kasım 2017 cumartesi tarihinde başlandığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
Etiketler : şırnak,pkk,terörist,haberler,
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