Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'ın İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve Akar görüşüyor
12.11.2017 - 16:46 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın İstanbul'da bir araya geldiği öğrenildi.
Etiketler : hulusi akar,genelkurmay,
518990 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518990.aspx
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