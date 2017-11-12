Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'ın İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.