Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde bölge yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.