Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çıkan çatışmada, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde bölge yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi.
Mardin'de çatışma çıktı, 4 terörist öldürüldü
12.11.2017 - 17:32 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artuklu ilçesinde çıkan çatışmada PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde bölge yöneticilerinin de bulunduğu öğrenildi
Etiketler : mardin,çatışma,operasyon,haberler,
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