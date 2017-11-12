Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı. Kongrede konuşan Bakan Özhaseki, Avrupa ülkelerinin ikiyüzlü tutumlarını eleştirerek, “Katalonya bağımsızlık istiyor, Avrupa Birliği evet demiyor. Ama doğuda eli silahlı katiller var, bunlara özgürlük verin diye her gün ensemizde boza pişiriyorsunuz. Belediyelere kayyum atadık diye demokrasiyle gelmiş yere kayyum atanır mı bağırıyorsunuz. İspanyollar yüzden fazla kuruluşa kayyum atadılar, bakanlara hapis cezası verdiler. Ayrılmasınlar diye her şeyi yapıyorlar. Neden oradaki tavrı bizim ülkemizde göstermiyorsunuz? Bu ikiyüzlülük niye? Unutmayalım ki Avrupa Birliğinde birçok ülke var, birçok ırk, birçok mezhep var. Bir arada olmak için çırpınıyorlar. Büyük olmak, iri ve güçlü olmak istiyorlar” diye konuştu.

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Edip Avşar ve yeni yönetimini tebrik ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.