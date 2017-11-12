Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na katılan Filistinli atlet Muhammed El Kadı’yı Mabeyn Köşkü’nde kabul etti. Kabule ilişkin Twitter hesabında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, attığı mesajla Kadı’yı tebrik etti. Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan mesajda Sözcü Kalın, “İstanbul Maratonu’na katılan herkesi ve hassaten Muhammed El Kadı’yı tebrik ediyorum. Muhammed’in maratonda taşıdığı Filistin bayrağı en güzel hediyemiz oldu. Türkiye-Filistin dostluğu her daim yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Dünyanın her yerinde düzenlenen maratonlara katılarak yarışları Filistin bayrağıyla tamamlayan atlet Muhammed El Kadı, Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi üzerine Chicago maratonuna katılamamıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın tarafından yine sosyal medya üzerinden İstanbul Maratonu’na davet edilmiş ve bu daveti kabul ederek, "12 Kasım 2017’de İstanbul Maratonu’nu Filistin ve Türk bayraklarını taşıyarak koşacağım” mesajını paylaşmıştı.