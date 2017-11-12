Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Demokrasinin Türkiye için önemli ve şart olduğunu biliyoruz ama siz eğer devletin, milletin imkanlarını terör örgütlerine peşkeş çekerseniz, size sunulan imkanları dağdakilere erzak olarak gönderirseniz, vatandaşları mahrum eder ve onların etrafına çukurlar kazarsanız gereken yerine getirilir." dedi."Sosyal Politikalarda Gönül Adımları, Van'ı Dinliyoruz" çalıştayından sonra İpekyolu Belediyesince açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Çalık, yürütülen çalışmalarla ilgili İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile eğitmenlerden bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtan Çalık, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, İpekyolu Belediyesine görevlendirme yapıldığında tepki gösteren terör örgütü PKK ve uzantılarının, yakıp yıktıkları yerde nasıl bir engelsiz yaşam akademisi kurulduğunu görmeleri gerektiğini söyledi.

Çalık, yakanların, yıkanların yerine, yapanların, imar edenlerin görev başında olduğunu belirterek, "Biz, demokrasimizin vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Demokrasinin hepimiz için, Türkiye için önemli ve şart olduğunu biliyoruz ama siz eğer devletin, milletin imkanlarını terör örgütlerine peşkeş çekerseniz, size sunulan imkanları dağdakilere erzak olarak gönderirseniz, vatandaşları mahrum eder ve onların etrafına çukurlar kazarsanız gereken yerine getirilir. Hukuk devleti çerçevesinde yapılması gereken işlem yapılır. İpekyolu Belediyesi muhteşem bir mekan oluşturmuş. Yanan, yıkılan mekanları yeniden inşa eden belediye başkan vekilimize teşekkür ederim." diye konuştu.

"Sosyal politikalarda gönül adımları" programı için Van'a geldiğini anımsatan Çalık, tüm kesimlerle bir araya geldiklerini, yaptıkları çalıştayda tüm konuları ele aldıklarını belirtti.Çalık, Van'da toplanarak "vatan, millet, devlet, bayrak" diyen ve bölücülere, teröristlere, küresel tezgahlara inat devletinin, milletinin, bayrağının, ezanını yanında olan bütün Vanlıları kutladığını bildirdi."Bizim kaderimiz çalışmaktır. Milletin aşkıyla, sevdasıyla çalışmak. Bu davaya bir sevda olarak bakıyoruz." diyen Çalık, teşkilatlarının 15 yıllık iktidarları döneminde çok önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Van'da il binasına bombalı saldırı yapan terör örgütlerini lanetleyen ve şiddetle kınayan Çalık, şöyle devam etti:

"Onlar yakar yıkar, biz yapar, imar ve inşa ederiz. Terör örgütleri binalara bomba atarak bizi korkutacaklarını sanıyorlar. Bomba attığınız binanın teşkilat mensupları aslanlar gibi burada. Terör örgütlerine, PKK'ya, Kandil'e inat aslanlar gibi görevlerini yerine getiriyorlar. 2002 öncesinde karanlık bir gece yaşayan ülkemiz, başarı ve sabırla, ilmek ilmek dokuyarak aydınlık gündüzlere yürüdü. Davamız 16 yıl önce başladı ve devam ediyor. 2023, 2053, 2071'e giderken teşkilat mensuplarımızla daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Partimiz kurulduğu günden bu yana, Kurucu Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürümeye devam edeceğiz."

Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ederken, ülkeyi imar ederken diğer taraftan da uluslararası güçlerle mücadele ettiklerine dikkati çeken Çalık, "Hem terör örgütlerinin hem de uluslararası örgütlerin sözcülüğünü yapan, siyaset yaptığını düşünen partiler var. Kandilin sesi olan partiyi hepiniz tanıyorsunuz. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne nasıl saldırdıklarını biliyorsunuz. Bunların yanında sadece HDP'nin değil CHP'nin de yaptıklarını görüyorsunuz. CHP'nin bazen Kandil'in, bazen de FETÖ'nün sözcülüğünü yaptığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bunlar bir gün FETÖ'yü överler bir gün dağdakine yardım ederler. Bizim bunlarla kaybedecek vaktimiz yok."

Çalık, bugüne kadar Van'a 20 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve bunun devam edeceğini bildirdi.

"Hangi yaptığımız işe tamam dediniz ki"



AK Parti iktidarlarıyla Türkiye'nin yerli arabasını üreteceğini de kaydeden Çalık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yerli araba yapalım derken CHP 'bunu yapamazsınız' diyor. Hangi yaptığımız işe tamam dediniz ki? Sosyal güvenliği inşa ettiğimizde, hastaneleri birleştirelim dediğimizde 'Yapamazsınız' dediler. Şükürler olsun hastaneleri birleştirdik, vatandaşlarımızın tamamına yakınını sosyal güvenlik kapsamına aldık. Onlar şimdi 'Yerli arabayı üretemezsiniz' diyor. Bir CHP milletvekili kalkmış 'Gazlı mı benzinli mi yapacaksınız?' diyor. Sen merak etme Allah nasip ederse yerli arabayı elektrikli yapacağız. Bu kez Türkiye dünyaya örnek olacak yerli arabasını üretecek inşallah. Van artık terörle değil turizmle, ticaretle, kendi insanının gücüyle anılacak. Bugüne kadar terör örgütlerine fırsat vermediğiniz için teşekkür ederim. Kurtuluş Savaşı'nda istiklal mücadelesi verdik şimdi istikbal mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelede Van'ı yanımızda görmekten onurluyuz, gururluyuz."

AK Parti ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne geçen Çalık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.Merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak öğrencilere kitap dağıtan Çalık, daha sonra AK Parti eski meclis üyesi Temurlenk Bozkurt'u ziyaret etti. Bozkurt, yazdığı bir kitabı imzalayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmek üzere Çalık'a teslim etti.Çalık, ALS hastası Mustafa Çelik'i evinde ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.