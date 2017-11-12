Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demircan,yaptığı açıklamada, depremle ilgili Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve acil müdahale ekiplerinin hazır olduğunu söyledi.Irak'ın kuzeyiyle temas kurulmaya çalışıldığını belirten Demircan, "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz. Havaalanları uçuşa kapalı. Dışişleri Bakanımızın vereceği bilgiye ve gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz." ifadesini kullandı.Diyarbakır ve Ankara'daki deprem ekiplerinin hazır olduğunu dile getiren Demircan, havayoluyla yapılacak bir yardımda hareketin Ankara'dan olacağını kaydetti.