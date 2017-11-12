Demircan,yaptığı açıklamada, depremle ilgili Ulusal  Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve acil müdahale ekiplerinin hazır olduğunu  söyledi.Irak'ın kuzeyiyle temas kurulmaya çalışıldığını belirten Demircan,  "Kuzey Irak'tan gelecek talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz.  Havaalanları uçuşa kapalı. Dışişleri Bakanımızın vereceği bilgiye ve gelecek  talebe göre her türlü hazırlığımızı yaptık, bekliyoruz." ifadesini kullandı.Diyarbakır ve Ankara'daki deprem ekiplerinin hazır olduğunu dile  getiren Demircan, havayoluyla yapılacak bir yardımda hareketin Ankara'dan  olacağını kaydetti.