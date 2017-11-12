AFAD Başkanı Güllüoğlu, Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin, "İran tarafından yapılan açıklamada '6 can kaybı' rakamı var. Irak makamlarıyla irtibat halindeyiz. Türkiye'de de bu deprem hissedildi. Birçok ildeki AFAD ekipleri eliyle o illerde yıkım var mı, diye araştırdık. Türkiye'de herhangi bir binanın hasarlandığı ya da can kaybı, yaralı bilgisi şu ana kadar ulaşmadı. Bu ülkemiz açısından sevindirici bir durum." dedi.
AFAD: Türkiye'den hasar bilgisi ulaşmadı
12.11.2017 - 23:54 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD Başkanı Güllüoğlu, Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Etiketler : afad,ırak,deprem,
519046 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519046.aspx
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