Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin, "İran tarafından yapılan açıklamada '6 can kaybı' rakamı var. Irak makamlarıyla irtibat halindeyiz. Türkiye'de de bu deprem hissedildi. Birçok ildeki AFAD ekipleri eliyle o illerde yıkım var mı, diye araştırdık. Türkiye'de herhangi bir binanın hasarlandığı ya da can kaybı, yaralı bilgisi şu ana kadar ulaşmadı. Bu ülkemiz açısından sevindirici bir durum." dedi.