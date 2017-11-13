Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Irak halkına başsağlığı ve sabırla yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları ile enkaz kaldırma, yaralıların tedavisi ve insani yardım için derhal harekete geçtiğini kaydeden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Muş'tan bin çadır ve Diyarbakır'dan 4 bin battaniye Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Türk Kızılayımız 3 bin çadır ve 3 bin battaniye ile bir yemek tırını acilen bölgeye ulaştırmak üzere gönderdi. İhtiyaç duyulan araçlar, arama kurtarma faaliyetlerine katılacak personel hazırlanmış, çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirilmiştir. Türkiye, enkaz altındakileri kurtarmak, enkazı kaldırmak, yaralıları tedavi, insani ihtiyaçları gidermek için bölge insanının ve Irak'ın yanındadır. Türkiye ve Türk halkı, hem kavli ve hem de fiili duası (yardım ve destekleriyle) ile bölge halkının ve Irak’ın yanında olmayı sürdürecektir."