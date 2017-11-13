Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN

Vali Ömer Ahmet, depremin hemen ardından merkez üssü olarak Derbendihan bölgesinin tespit edildiğini, bölgede ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Derbendihan bölgesinden bütün bölgeleri soruşturmaya çalışıyoruz. Ancak gece karanlığı nedeniyle ulaşamadığımız köyle var. Elimizdeki ilk bilgiler 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yönünde. Şu an ben de bölgeye doğru hareket ediyorum. Enkaz bölgelerinden gelen 30 yaralımızı hastanelere aldık. 16 yaralımız da Süleymaniye’deki hastanelere gönderildi. Depremin aynı şiddette hissedildiği Kalar’da da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar konusunda bölgeden sağlıklı bilgiler almaya çalışıyoruz. Yine ifade etmek isterim ki, gece karanlık olduğu için her noktaya, özellikle kırsal bölgeye ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. İlk aldığımız bilgiler Türkiye’den bize yardımların karayolu ve havayolu ile geleceği yönünde. Gelecek destek bizim için çok önemli. Beklemedeyiz. Vatandaşlarımız, Süleymaniye merkezde ve ilçelerin tamamında artçı depremler nedeniyle geceyi sokaklarda geçirecek. Bütün güvenlik birimlerimiz ve sağlık birimlerimiz alarmda ancak desteğe ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. “ dedi.



Şu anda Derbendihan Barajı çevresinde yerleşim birimlerini boşaltıklarını ifade ederen Vali Ömer Ahmet sözlerine şöyle devam etti, “Derbendihan Barajı gövdesinin zarar görmüş olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle eğer böyle bir şey gerçekleşmişse çok ciddi bir tehlike söz konusu zira artçı depremler hala devam ediyor. Bu da bizi tedirgin ediyor.”