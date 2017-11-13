Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Recep Akdağ, 24 TV'de katıldığı canlı yayında, hükümet adına deprem bölgesinde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgeye insani yardım göndermek için Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla derhal hazırlıklara başladıklarını belirtti.

AFAD koordinasyonu ile Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığının birlikte hareket ettiklerini, arama kurtarma ve lojistik destek için çalışma yürüttüklerini anlatan Akdağ, Irak'tan gelen yardım talebiyle en kötü senaryoya göre hareket ettiklerini söyledi.

Akdağ, AFAD koordinasyonunda 70 kişilik enkaz kurtarma ekibi ile Sağlık Bakanlığından medikal kurtarma ekiplerinin hazırlandıklarını ve birkaç saat içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait kargo uçağıyla hazır hale geleceklerini ifade ederek, Irak'tan haber geldiği takdirde bölgeye gidileceğini kaydetti.

Söz konusu uçağın hangi havaalanına gidebileceği konusunda Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon sağlandığı, diğer taraftan da Silopi'den bir ekibin karayolu ile çadır götürmek üzere hareket halinde olduğunu dile getiren Akdağ, depremin Türkiye'de de hissedildiğini, sınır bölgesindeki illerde herhangi bir hasar ve yaralanma olmadığı bilgisini paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Irak'taki gayrimeşru referandum sonrası bölgesel yönetim ile Türkiye arasında yaşanan sorunu insani yardımlar açısından engel olarak görmediklerini sözlerine ekledi.