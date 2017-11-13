Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demircan, Irak'taki depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık olarak depremden etkilenen Irak ve İran için her türlü yardıma hazır olduklarını belirten Demircan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Süleymaniye’de meydana gelen depreme müdahale için 10'u hekim toplam 316 UMKE personelimiz hazır beklemektedir. Afet bölgesine komşu illerimizde afetzedelere yönelik toplam 4 bin 238 hasta yatağı ve 217 yoğun bakım yatağı hizmete hazırdır. Irak'tan gelecek talebi bekliyoruz. Adana ve Mersin şehir hastanelerimiz olası hasta ve yaralı sevki için teyakkuza geçirilmiştir. Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde birer adet ağır iklim tipi sahra hastanesi hazırlanmıştır. Afetzedelerin gerektiğinde kara ve hava ambulansları ile sevki için 10'u 4 sedyeli olmak üzere 40 kara ambulansı hazır beklemektedir.

Tüm afetzedelere geçmiş olsun."