Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), deprem bölgesinde enkaz altındakilerin kurtarılması, yaralıların tedavisi ve insani ihtiyaçların giderilmesi amacıyla hazırlıklar sürüyor. Halepçe kenti yakınlarındaki depremin ardından bölgeye hareket eden Diyarbakır AFAD Müdürlüğünde görevli 30 personelden oluşan 5 araçlık arama kurtarma ekibi, Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.
30 kişilik arama kurtarma ekibi Habur Sınır Kapısı'nda
13.11.2017 - 03:25 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'dan Irak'taki deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkan 30 kişilik arama kurtarma ekibi, Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.
Etiketler : arama kurtarma,habur,kuzey ırak,deprem,
519068 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519068.aspx
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