Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), deprem bölgesinde enkaz altındakilerin kurtarılması, yaralıların tedavisi ve insani ihtiyaçların giderilmesi amacıyla hazırlıklar sürüyor. Halepçe kenti yakınlarındaki depremin ardından bölgeye hareket eden Diyarbakır AFAD Müdürlüğünde görevli 30 personelden oluşan 5 araçlık arama kurtarma ekibi, Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.