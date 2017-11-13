Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak’ta meydana gelen depremin ardından ardından harekete geçti. Bu kapsamda Elazığ’daki depolardan Irak’a gönderilmek üzere 3 bin çadır, 10'ar bin yatak, battaniye ve mutfak seti kısa sürede tırlara yüklemedi yapıldı ve olay yerine ulaşmak içim harekete geçti.

Gönderilen malzemeler hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Yağcı, “Irakta meydana gelen deprem nedeniyle şuan Elazığ bölge olarak Irak’ı toplamda 3 bin çadır, 10'ar bin yatak, battaniye ve mutfak seti planlaması yapıldı. Şuan yükleniyor ve yola çıkıyor. Bölgeye sevk edilecek. Habur sınır kapısındaki ekibe ve oradan da Irak’ın içlerine kadar sevkiyat yapılacak. Çalışmamız deprem saati ile başladı. 7-24 devam edecek. Toplamda 20 tır gidecek” diye bilgi verdi.