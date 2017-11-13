TSK'dan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzi ve silah mühimmat depoları imha edilmiştir"denildi.
Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
TSK'dan Kuzey Irak'taki PKK kamplarına hava harekâtı!
13.11.2017 - 08:07 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 08:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzi ve silah mühimmat depoları imha edilmiştir"denildi.
Etiketler : TSK,
519107 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519107.aspx
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