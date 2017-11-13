Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece Irak’ın güneydoğusunda bulunan Süleymaniye ve Halepçe kentlerini vuran 7,3’lük depremin ardından yola çıkan 30 kişilik Diyarbakır AFAD ekibi, Habur Sınır Kapısı’na ulaştı. 6 araçla gelen ekip, enkaz altında kalanların kurtarılması için kendilerini deprem bölgesine götürecek ekibi bekliyor. Öte yandan, dün gece Diyarbakır'da da hissedilen ve vatandaşları sokağa döken depremle ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.