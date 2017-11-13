Dün gece Irak’ın güneydoğusunda bulunan Süleymaniye ve Halepçe kentlerini vuran 7,3’lük depremin ardından yola çıkan 30 kişilik Diyarbakır AFAD ekibi, Habur Sınır Kapısı’na ulaştı. 6 araçla gelen ekip, enkaz altında kalanların kurtarılması için kendilerini deprem bölgesine götürecek ekibi bekliyor. Öte yandan, dün gece Diyarbakır'da da hissedilen ve vatandaşları sokağa döken depremle ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.
AFAD ekibi, Habur Sınır Kapısı’na ulaştı
13.11.2017 - 10:23 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ta meydana gelen depremin ardından dün gece Diyarbakır’dan yola çıkan 30 kişilik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi, yardım için Habur Sınır Kapısı’nda bekliyor.
Etiketler : habur sınır kapısı,afad,haberler,
519127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519127.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER