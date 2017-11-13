Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri yasak bölgede yakalanan şüphelinin FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" olduğu iddia edildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan hudut birliği askerleri, Yunanistan sınırındaki Doyran köyünde yasa dışı geçiş hazırlığındaki kişiyi 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakaladı. Zanlının su geçirmeyen kıyafetler ve botla yakalandığı öğrenildi. Yapılan araştırmada şüphelinin FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" Yunus Y. olduğu iddia edildi. Zanlının sorgusu sürüyor.