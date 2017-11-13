Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP, HDP ve MHP'nin ardından AK Parti'den de TBMM Başkanı adayı belirlendi. 26. Yasama Dönemi'nde 22 Kasım 2015'te göreve başlayan ve görev süresi 22 Kasım 2017'de sona erecek olan İsmail Kahraman, yeniden TBMM Başkan adayı oldu.



KİMLER ADAY OLDU



CHP'den İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, MHP'den İstanbul Milletvekili Celal Adan, HDP'den de Hakkari Milletvekili Selma Irmak aday olmuştu.



HDP'den, halen cezaevinde bulunan, partilerinin Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın Meclis Başkanlığı için aday olduğu duyurulmuştu.

SEÇİMLER NE ZAMAN



TBMM Başkanlığı için aday olmak isteyenler 5 gün boyunca başvuru yapabilecek.

17-21 Kasım tarihleri arasında seçim yapılacak.

TBMM BAŞKANI NASIL SEÇİLECEK



1. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

2. TUR: 367 oy (3’te 2 çoğunluk aranır)

3. TUR: 276 oy (Salt çoğunluk aranır)

4. TUR: 3. turda en çok oyu alan 2 aday yarışır.

- ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak, dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak. Mevcut milletvekili dağılımına göre, TBMM Başkanının üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi 20 Kasım Pazartesi yapılacak. Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün gerçekleştirilecek.

SEÇİM NASIL YAPILACAK?



TBMM İçtüzüğüne göre, başkanlık için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılıyor.



İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise 3 yıldı. Ancak anayasa değişikliği ile genel seçimlerin süresi 4 yıla indirildiğinden, ikinci dönem için seçilecek TBMM başkanının görev süresi 3 değil, 2 yıl olacak.



İçtüzüğüne göre, siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremiyor.



TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.



İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.