Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE (6-13 KASIM 2017);



Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.456 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.167 terör (PKK/KCK 176, AŞIRI SOL 15, DEAŞ 390, FETÖ/PDY 586), 3.682’si Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 110’u Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.959 kişi gözaltına alınmıştır.



ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

​SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ GRİ KATEGORİDE BULUNAN MUSA (K) KOÇALİ BALA İSİMLİ TERÖRİSTİN DE YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLDİĞİ TOPLAM 38 (16 ÖLÜ, 14 SAĞ, 8 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.



6 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ – 8 TERÖRİST (7 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 8 (7 ÖLÜ, 1 SAĞ)



8 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ – 8 TERÖRİST (SAĞ)

✓ MARDİN/MERKEZ – 4 (SAĞ)

✓ DİYARBAKIR/MERKEZ - 4 (SAĞ)



9 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ – 3 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 2 SAĞ)

✓ DİYARBAKIR/LİCE – 1 (ÖLÜ)

✓ ANTALYA/ELMALI 2 (SAĞ - DEAŞ)



10 KASIM CUMA GÜNÜ – 1 TERÖRİST (SAĞ)

✓ BATMAN/MERKEZ – 1 (SAĞ)



11 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ – 9 TERÖRİST (5 ÖLÜ, 2 SAĞ, 2 TESLİM)

✓ MARDİN/ARTUKLU – 2 (1 ÖLÜ, 1 SAĞ)

✓ MARDİN/NUSAYBİN – 1 (SAĞ)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 4 (ÖLÜ)

✓ DİYARBAKIR/MERKEZ – 2 (TESLİM - DEAŞ)



12 KASIM PAZAR GÜNÜ – 9 TERÖRİST (3 ÖLÜ, 6 TESLİM)

✓ ŞIRNAK/MERKEZ – 4 (3 ÖLÜ, 1 TESLİM)

✓ ŞIRNAK/SİLOPİ – 5 (TESLİM)





Operasyonlar neticesinde;

➢ 33’ü ağır ve uzun namlulu (1 Füze, 4 M-16,1 Bixi, 3 Kanas, 2 Roketatar, 21 Kalaşnikov, 1 Havan) toplam 43 silah,

➢ 632 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

➢ 41 El Bombası,

➢ 14.031 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

➢ 21 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KIŞ HAZIRLIKLARININ BOŞA ÇIKARILMASI

Terör örgütünün kış hazırlıklarının boşa çıkarılması amacıyla 23 Eylül – 12 Kasım 2017 tarihleri arasında 12 ilde yapılan operasyonlarda 146 sığınak, 12 mağara, 3 depo tespit edilmiştir. Bu sığınak/mağara ve depolarda;

➢ 9 ton un, 7,5 ton kuru bakliyat, 4 ton toz şeker, 1,5 ton sıvı ve katı yağ, 1 ton çay, 500 kg peynir, 500 kg zeytin-helva-reçel, 500 kg salça, 250 kg patates-soğan, 10 takım kar elbisesi, 67 takım kıyafet, 20 uyku tulumu, 1.630 metre kumaş, 77 halı, çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

➢ Ayrıca bu hafta 8 ilde ( Bingöl 1, Bitlis-Tatvan-Anadere 10, Diyarbakır 1, Erzurum 1, Hakkari 1, Muş-Şenyayla 31, Şırnak-Bestler-Dereler 32, Van 1);

78 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 5,5 ton gıda maddesi, 1 Biksi, 2 Roketatar, 11 kalaşnikov, 7.500 fişek, 32 el bombası, 66 tüp, 36 EYP düzeneği, 30 elektrikli fünye ve 2 adet zaman ayarlı anahtar sistemi ele geçirilerek imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.796 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 92.988.450 TL olan;

➢ 8.926 kg Esrar,

➢ 1.225 kg Eroin,

➢ 1 kg Kokain,

➢ 16 Kg Afyon Sakızı,

➢ 7,2 kg Metamfetamin,

➢ 266.356 adet Uyuşturucu Hap,

➢ 22.107 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.



Ayrıca piyasa değeri 6.092.959 TL olan;

➢ 809.997 adet Kaçak Sigara,

➢ 91.274 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.682 kişi gözaltına alınmıştır.

​* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 41 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Bursa, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Niğde, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van, Zonguldak) 308 şüpheli gözaltına alınmıştır.​



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 343 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 173 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

Ülke genelinde 7 Kasım 2017 Salı günü 6.649 personelin katılımıyla hırsızlık suçları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla “Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon” yapılmış, çeşitli suçlardan aranan toplam 1.051 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

527’si denizlerde olmak üzere 6.890 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 110 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.



