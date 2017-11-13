Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak-İran sınırında meydana gelen deprem sonrası Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmede, deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.