Irak-İran sınırında meydana gelen deprem sonrası Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmede, deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İranlı mevkidaşına taziye telefonu
13.11.2017 - 11:31 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştüğü ve başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.
Etiketler : iran,türkiye,
519149 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519149.aspx
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