Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin açıklama yaptı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle iki gün önce acil ameliyata alınmıştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi" dedi.
Naim Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesi devam ediyor
13.11.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun son sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Bakan Demircan; 'Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulgular iyi' dedi.
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519153 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519153.aspx
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