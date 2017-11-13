Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin açıklama yaptı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle iki gün önce acil ameliyata alınmıştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi" dedi.