AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de AK Parti'nin yaptığı son seçim anket sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.
Dağ'ın açıkladığı sonuçlara göre, son anketlerde;
AK Parti'nin oy oranının yüzde 50.2,
CHP'nin yüzde 23.2,
MHP'nin 10.7,
HDP'nin 10.5,
diğer partiler yüzde 5.5 olarak görüldü.
Son ankette AK Parti'nin oy oranı kaç? (AK Parti, CHP, MHP, HDP oy oranları)
13.11.2017 - 12:41 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, masadaki son anket sonuçlarını açıkladı. Dağ, son ankette AK Parti'nin oy oranının 50.2 olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de AK Parti'nin yaptığı son seçim anket sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.
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519168 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519168.aspx
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