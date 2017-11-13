Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ A Haber'de AK Parti'nin yaptığı son seçim anket sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.



Dağ'ın açıkladığı sonuçlara göre, son anketlerde;

AK Parti'nin oy oranının yüzde 50.2,

CHP'nin yüzde 23.2,

MHP'nin 10.7,

HDP'nin 10.5,

diğer partiler yüzde 5.5 olarak görüldü.