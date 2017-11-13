FETÖ'nün Endonezya imamı Çorum'da yakalandı. Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptığı yol uygulamasında durdurulan bir otomobil içinde bulunan kişiler sorguya alındı. Sorguda FETÖ/PDY'nin Endonezya imamı olduğu iddia edilen ve yakalama kararı bulunduğu belirlenen 47 yaşındaki Hakan İslamoğlu gözaltına alındı. İslamoğlu, Ankaraya sevk edildi. MİT'in operasyonu ile yakalanan Hakan İslamoğlu Ankara'da itirafçı oldu ve FETÖ’nün yapılanmasına ilişkin önemli isimleri deşifre etti. İslamoğlu bunun üzerine adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
FETÖ'nün 'Endonezya imamı' Çorum'da yakalandı
13.11.2017 - 13:38 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY'nin Endonezya imamı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Hakan İslamoğlu, Çorum'un Osmancık ilçesinde gözaltına alındı.
Etiketler : çorum,osmancık,fetö,haberler,yakalandı,
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