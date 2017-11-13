Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün Endonezya imamı Çorum'da yakalandı. Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin D-100 karayolu üzerinde yaptığı yol uygulamasında durdurulan bir otomobil içinde bulunan kişiler sorguya alındı. Sorguda FETÖ/PDY'nin Endonezya imamı olduğu iddia edilen ve yakalama kararı bulunduğu belirlenen 47 yaşındaki Hakan İslamoğlu gözaltına alındı. İslamoğlu, Ankaraya sevk edildi. MİT'in operasyonu ile yakalanan Hakan İslamoğlu Ankara'da itirafçı oldu ve FETÖ’nün yapılanmasına ilişkin önemli isimleri deşifre etti. İslamoğlu bunun üzerine adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.