Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ile birlikte bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Tuna’yı makamında ziyaret ederek kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.