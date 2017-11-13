Bakan Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin ile birlikte bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Tuna’yı makamında ziyaret ederek kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi.
Bakan Sarıeroğlu'ndan Başkan Tuna'ya ziyaret
13.11.2017 - 15:37 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı ziyaret etti.
Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,Jülide Sarıeroğlu,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,Mustafa Tuna,
519215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519215.aspx
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