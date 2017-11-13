Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Genel Sekreterliğine CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’in TBMM Başkanı adaylığı için dilekçe verdiler. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi 26. dönemin 3. yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliklerinin yenilenmesi gerektiğini söyleyerek, 20-22 Kasım tarihlerinde yapılacak TBMM Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekillerinin İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel’i öneren dilekçeyi Genel Sekreterliğe verdiklerini belirtti. Altay, “Meclis'e bir Temizel lazım diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Altay, TBMM Başkanlığı kriterleriniz neler olacak sorusuna, “Meclis Başkanlığının kriterleri belli. Millet bu kriterleri koymuştur. Bu Meclisi kuranlara saygı ve sadakat önemli bir kriterdir. İsraftan kaçınmak önemli bir kriterdir. Bu Meclisin fonksiyonel olması, yürütmenin tahakkümünden kurtulması önemli bir kriterdir. Yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığının işlemesi noktasında en önemli görev Meclise düşüyor. Bu da önemli bir kriterdir. Bütün bunları düşündüğünüz zaman, Temizel lazımdır” şeklinde konuştu.