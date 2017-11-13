Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM, yarın başlayacak olan KPSS 2017/2 tercihleri için duyuru yayımladı. KPSS 2017/2 memur alımları ne zaman yapılacak? Tercihler için son tarih ne? Memur adayları bu habere dikkat! Resmi Twitter sayfası üzerinden tercih aralıklarını duyuran ÖSYM, adayların tercih sürecinde Ek’te yer alan KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlattı. Adaylar tercihlerini internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İşte KPSS 2017/2 tercih kılavuzu ve sürece ilişkin detaylar ÖSYM tarafından, KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar alınacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının internet sitesinden, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) Tercih Kılavuzu yayımlandı. Buna göre, adaylar tercihlerini 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 23 Kasım 2017 gecesi saat 23.59'da sona erecek. Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihli 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans oturumlarından birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili puanı almış olmaları gerekecek.



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EN FAZLA KADRO ÖN LİSANS ALANINA AYRILDI

Talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208'i ortaöğretim, 918'i önlisans ve 912'si ise lisans düzeyinde olacak. Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı, "190 sayılı KHK'ya tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 718, üniversiteler 164, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) bin 140, diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16" olarak belirlendi.

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı ise "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426, Teknik Hizmetler Sınıfı 297, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7" şeklinde açıklandı.

KİT pozisyonlarına ise öğrenim durumlarına göre ortaöğretim 134, önlisans 504 ve lisans düzeyinde 502 kişi alınacak.