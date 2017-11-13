Görüşmede, Irak-İran sınırına yakın bir noktada dün gece meydana gelen ve iki komşumuzu da etkileyen depremden dolayı hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için Başbakan, başsağlığı dileklerini iletti. Bu zor günde Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunu vurgulayan Başbakan, aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Yıldırım, ayrıca; ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye'nin yaraları sarmak için yardıma hazır olduğu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, görüşme için Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek; ihtiyaç hâsıl olduğu takdirde bilgi vereceklerini kaydetti.
Başbakan Yıldırım, İshak Cihangir ile telefonda görüştü
13.11.2017 - 20:07 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangir ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Irak-İran sınırına yakın bir noktada dün gece meydana gelen ve iki komşumuzu da etkileyen depremden dolayı hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için Başbakan, başsağlığı dileklerini iletti. Bu zor günde Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunu vurgulayan Başbakan, aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Yıldırım, ayrıca; ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye'nin yaraları sarmak için yardıma hazır olduğu söyledi.
Etiketler : Başbakan,binali Yıldırım,İshak Cihangir,
519275 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519275.aspx
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