Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılan 24'ü tutuklu, 3'ü hakkında yakalama müzekkeresi bulunan ve firarda olan ve 26'sı da tutuksuz toplam 53 öğretmenin yargılanmasına devam edildi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün sabah başlayan duruşma akşam saatlerine kadar devam etti. Duruşmaya katılan sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaparak, suçlamaları kabul etmediler. Mahkeme heyeti tutuklu bulunan 5 kişinin tahliyesine karar verirken, duruşma karar verilmek üzere 7 Aralık tarihine ertelendi.