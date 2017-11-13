Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, istihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu Şemdinli sektörü Kanirash terörist kampında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen aralarında Şemdinli örgütün sözde bölge sorumlusu Xebat ve Cekdar kodlu sözde lider kadronun da bulunduğu 10 terörist, Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekâtı sonucu etkisiz hâle getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Terör örgütünün sözde Şemdinli bölge sorumlusu öldürüldü
13.11.2017 - 22:28 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde aralarında terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu 10 terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Etiketler : hakkâri,pkk,şemdinli,Xebat,Cekdar,
519305 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519305.aspx
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