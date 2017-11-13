Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, istihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu Şemdinli sektörü Kanirash terörist kampında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen aralarında Şemdinli örgütün sözde bölge sorumlusu Xebat ve Cekdar kodlu sözde lider kadronun da bulunduğu 10 terörist, Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekâtı sonucu etkisiz hâle getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.