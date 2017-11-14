Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Giresun merkezli olarak Kayseri, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ordu illerini kapsayan operasyonlarda aralarında örgütün haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullananlarında tespit edildiği 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. 13 gün süren gözaltının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Giresun’da 10 FETÖ şüphelisinden 4’ü tutuklandı
14.11.2017 - 00:39 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 00:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : Giresun,FETÖ,Fetullahçı Terör Örgütü,
519325 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519325.aspx
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