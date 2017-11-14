Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Yargıtay’a konu olan olay Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşandı. Yağışlar nedeniyle taşkın koruma inşaatının yıkılması sonucunda 5 vatandaş hayatını kaybetti. Başsavcılığın iddianamesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden alınan rapora göre duvarın yapımında hileli yapı malzemesi kullanıldığı belirtildi. Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar Kerim S. ve Yavuz Ö, hakkında 5 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar kararı temyiz etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 5 yıl hapis cezasını az bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda “Kasıtla adam öldürmek suçunun unsurları oluşmuştur. Daha fazla ceza verilmeli” denildi. Yerel mahkeme davayı yeniden görecek ve bu defa sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılayacak.